Elektrikli otomobilleriyle dünya turuna çıkan Çinli çift 83 ülke gezip, Hakkari'ye geldi
Günümüzde artık trafikte daha sık görmeye başladığımız elektrikli araçlara "menzil" konusunda olumsuz bakanların bakış açısını değiştirecek Çinli çift tam 83 ülke gezdikleri dünya turlarında Türkiye'ye geldi...
Kaynak: DHA
Çinli çift, Gloria Chee (42) ve Fan Huyu (50), elektrikli otomobilleriyle çıktıkları dünya turunda Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.
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Şu ana kadar 83 ülke gezdiğini söyleyen Gloria Chee, Türkiye'den sonraki rotalarının Irak olduğunu ve hedeflerinin 197 ülkeyi gezmeyi planladıklarını söyledi.
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Benzinli ve dizel araçlarının neden olduğu hava kirliliğine dikkat çekmek için elektrikli araçlarıyla Çin’den yola çıkan Fan Huyu ve Gloria Chee çifti, 60 bin kilometrelik yolculukta 83 ülke gezdi.
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İran’dan sonra Türkiye'ye giriş yapan çift, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.
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