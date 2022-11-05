Elektrikli Peugeot e-2008 Türkiye'de
Peugeot'nun B-SUV segmentindeki iddialı modeli SUV 2008’in tamamen elektrikli versiyonu ülkemizde de satışa sunuldu. Peugeot e-2008 1 milyon sınırının altındaki fiyatıyla hem B-SUV hem de elektrikli otomobiller arasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Türkiye’deki satışlarının yarısından fazlasını, 2008, 3008 ve 5008 gibi SUV modelleriyle elde eden PEUGEOT, elektrikli otomobil pazarına B-SUV segmentindeki e-2008 ile giriş yaptı. İlk aşamada 19 pilot satış noktasında ve sınırlı stokla, Türkiye pazarına özel lansman avantajlarıyla adım atan ve tek donanım seçeneği olan GT versiyonuyla sunulan PEUGEOT e-2008 modelinde lansmana özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox), E-Şarj istasyonlarından 1 yıl geçerli, 20.000 TL elektrik aboneliği ve şarj kablosu hediyeleriyle de avantajlı bir teklif sunuyor.
Lityum-iyon bataryası, 50kWh kapasitesi, 136 HP’lik gücü ve 3 farklı sürüş modunda 324 km’lik ortalama elektrikli menziliyle dikkat çeken PEUGEOT e-2008, DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada bataryasının %80’e kadar şarj olmasını sağlıyor.
PEUGEOT Türkiye ayrıca, marka vaadi “Seçme Özgürlüğü” stratejisi kapsamında, müşterilerine SUV 2008 modelinde elektrikli versiyonun da satışa sunulmasıyla birlikte 3 farklı motor seçeneği sunuyor. Müşteriler, internet sitesinde devreye alınan, “yakıt tasarrufu hesaplama aracı” ile benzinli, dizel ve elektrikli araçların maliyetlerini karşılaştırabiliyor ve kendilerine en uygun SUV 2008 versiyonunu tercih edebiliyorlar.
Kısa sürede ilk parti araçların tamamı satılırken, bir yanda da gelecek aylarda teslimat için ön sipariş alımına da başlandı. Lansman dönemine özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox), E-Şarj istasyonlarından 1 yıl geçerli 20.000 TL elektrik üyeliği ve şarj kablosu hediyeleriyle iddialı bir başlangıç yapan PEUGEOT e-2008, 136 HP’lik gücü, 260 Nm’lik torku ve 3 farklı sürüş moduyla, PEUGEOT’nun Türkiye’deki elektrikli mobilitedeki dönüşümündeki ilk örneği oluyor.