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  4. Peugeot'un merakla beklenen elektrikli SUV'u iddiaları fiyatıyla Türkiye'de

Elektrikli Peugeot e-2008 Türkiye'de

Peugeot'nun B-SUV segmentindeki iddialı modeli SUV 2008’in tamamen elektrikli versiyonu ülkemizde de satışa sunuldu. Peugeot e-2008 1 milyon sınırının altındaki fiyatıyla hem B-SUV hem de elektrikli otomobiller arasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Elektrikli Peugeot e-2008 Türkiye'de - Resim: 1

Türkiye’deki satışlarının yarısından fazlasını, 2008, 3008 ve 5008 gibi SUV modelleriyle elde eden PEUGEOT, elektrikli otomobil pazarına B-SUV segmentindeki e-2008 ile giriş yaptı. İlk aşamada 19 pilot satış noktasında ve sınırlı stokla, Türkiye pazarına özel lansman avantajlarıyla adım atan ve tek donanım seçeneği olan GT versiyonuyla sunulan PEUGEOT e-2008 modelinde lansmana özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox), E-Şarj istasyonlarından 1 yıl geçerli, 20.000 TL elektrik aboneliği ve şarj kablosu hediyeleriyle de avantajlı bir teklif sunuyor. 

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Elektrikli Peugeot e-2008 Türkiye'de - Resim: 2

Lityum-iyon bataryası, 50kWh kapasitesi, 136 HP’lik gücü ve 3 farklı sürüş modunda 324 km’lik ortalama elektrikli menziliyle dikkat çeken PEUGEOT e-2008, DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada bataryasının %80’e kadar şarj olmasını sağlıyor.

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Elektrikli Peugeot e-2008 Türkiye'de - Resim: 3

PEUGEOT Türkiye ayrıca, marka vaadi “Seçme Özgürlüğü” stratejisi kapsamında, müşterilerine SUV 2008 modelinde elektrikli versiyonun da satışa sunulmasıyla birlikte 3 farklı motor seçeneği sunuyor. Müşteriler, internet sitesinde devreye alınan, “yakıt tasarrufu hesaplama aracı” ile benzinli, dizel ve elektrikli araçların maliyetlerini karşılaştırabiliyor ve kendilerine en uygun SUV 2008 versiyonunu tercih edebiliyorlar.

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Elektrikli Peugeot e-2008 Türkiye'de - Resim: 4

Kısa sürede ilk parti araçların tamamı satılırken, bir yanda da gelecek aylarda teslimat için ön sipariş alımına da başlandı. Lansman dönemine özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox), E-Şarj istasyonlarından 1 yıl geçerli 20.000 TL elektrik üyeliği ve şarj kablosu hediyeleriyle iddialı bir başlangıç yapan PEUGEOT e-2008, 136 HP’lik gücü, 260 Nm’lik torku ve 3 farklı sürüş moduyla, PEUGEOT’nun Türkiye’deki elektrikli mobilitedeki dönüşümündeki ilk örneği oluyor.   

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