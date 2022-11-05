Elektrikli Peugeot e-2008 Türkiye'de

Türkiye’deki satışlarının yarısından fazlasını, 2008, 3008 ve 5008 gibi SUV modelleriyle elde eden PEUGEOT, elektrikli otomobil pazarına B-SUV segmentindeki e-2008 ile giriş yaptı. İlk aşamada 19 pilot satış noktasında ve sınırlı stokla, Türkiye pazarına özel lansman avantajlarıyla adım atan ve tek donanım seçeneği olan GT versiyonuyla sunulan PEUGEOT e-2008 modelinde lansmana özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox), E-Şarj istasyonlarından 1 yıl geçerli, 20.000 TL elektrik aboneliği ve şarj kablosu hediyeleriyle de avantajlı bir teklif sunuyor.