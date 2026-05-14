Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
BMW’nin geleceğini şekillendiren "Neue Klasse" platformunun ilk seri üretim modeli yeni iX3, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Tek şarjla 805 kilometreye varan menzili, 800V elektrik mimarisi ve sadece 10 dakikalık şarjla 372 km yol kat edebilme yeteneğiyle öne çıkan model, sürüş dinamikleri ve devrim niteliğindeki "Heart of Joy" yazılım altyapısıyla elektrikli otomobil standartlarını yeniden belirlerken fiyatıyla da dudak uçuklattı.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
BMW’nin elektrikli mobilite vizyonunda devrim niteliği taşıyan Yeni BMW iX3, Borusan Otomotiv güvencesiyle Türkiye yollarına indi.
Markanın yeni nesil "Neue Klasse" mimarisi üzerine inşa edilen ilk model olan iX3, Rize-Artvin’in zorlu yollarında gerçekleştirilen lansmanla gücünü kanıtladı.
Yeni BMW iX3, sahip olduğu altıncı nesil eDrive teknolojisi ve 108,7 kWh kapasiteli dev bataryasıyla segmentinde fark yaratıyor. WLTP verilerine göre 805 kilometreye kadar menzil sunabilen araç, 100 kilometrede 15,1 ila 17,9 kWh gibi düşük enerji tüketim değerlerine sahip.
Aracın en dikkat çekici özelliği olan 800V elektrik mimarisi, 400 kW DC hızlı şarj desteği sağlıyor.
