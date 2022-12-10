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  4. Opel'in bütçe dostu modeli elektrikli olarak Türkiye'de

Elektrikli yeni Opel Corsa rekabetçi fiyatıyla Türkiye'de

Türkiye pazarındaki elektrikli otomobil atağını Mokka-e ile başlatan Opel, sürüş keyfiyle öne çıkan elektrikli Corsa modelini Türkiye'ye getirdi.

Elektrikli yeni Opel Corsa rekabetçi fiyatıyla Türkiye'de - Resim: 1

2024 senesinde portföyündeki her modelin elektrikli bir versiyonunun olmasını hedefleyen Opel, 2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçiriyor. 

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Elektrikli yeni Opel Corsa rekabetçi fiyatıyla Türkiye'de - Resim: 2

 Alman otomotiv devi, Corsa’nın elektrikli versiyonunun Türkiye fiyatlarını da açıkladı. 

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Elektrikli yeni Opel Corsa rekabetçi fiyatıyla Türkiye'de - Resim: 3

Opel Corsa-e, sadece sabit mıknatıslı senkron motoruyla değil, aynı zamanda önceki nesillerin kompakt dış boyutlarını koruyan sportif tasarımıyla da dinamik sürüş özellikleri sunuyor.

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Elektrikli yeni Opel Corsa rekabetçi fiyatıyla Türkiye'de - Resim: 4

4,06 metrelik uzunluğuyla Corsa, çevik, pratik ve kullanışlı beş kişilik bir model. 

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