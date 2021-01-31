Elon Musk: ''2021'e yetişmeyecek!''

Cybertruck'ın geliştirilme süreciyle ilgili de bilgi paylaşan Musk şöyle konuştu: "Cybertruck'ın mühendisliğinin neredeyse tamamını bitirdik. Bu nedenle artık tasarım merkezi düzeyinde veya tasarım düzeyinde yineleme yapmıyoruz. Çok yakında Cybertruck'ı çalışır hale getirmek için gereken ekipmanı sipariş edeceğiz. Cybertruck büyük bir araç ve uzun bir kasası var. Dolayısıyla arka bölüm için Model Y'deki 6000 ton yerine 8000 tonluk döküm presi kullanacağız."