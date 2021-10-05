Elon Musk'ı bile kıskandıran menzil rekorlu Lucid Air için tarih açıklandı
Amerikalı elektrikli otomobil girişimi Lucid, Ekim ayının sonunda Tesla’dan daha iyi bir menzile sahip olduğunu ifade ettiği otomobillerini teslim etmeye başlayacağını açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (EPA), Lucid Air’in en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak tescillendiğini açıklamıştı.
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Tesla'nın en büyük rakiplarinden biri olan elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors, Air modellerinin teslim tarihini açıkladı.
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5 yıllık çalışmanın ardından üretime başlayan marka, Dream Edition modellerini Ekim ayı sonunda teslim edecek.
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İlk olarak 2016 yılında karşımıza çıkan ve iki yıl sonra üretime geçeceği açıklanan modelin üretimi, yaşanan sıkıntılar rnedeniyle bugüna kadar sarktı.
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