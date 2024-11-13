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Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da...

Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, İstanbul'un ardından Ankara'da sergilenmeye başladı.

Kaynak: AA
Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... - Resim: 1

Tesla'nın Cybertruck modeli, Ankara'da bir alışveriş merkezinde sergi alanında otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu.

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Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... - Resim: 2

Aracın özellikleri hakkında yetkililerden bilgi alan vatandaşlar, aracın fotoğraf ve videolarını çekti.

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Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... - Resim: 3

Cybertruck'un sergilendiği alan, 14 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... - Resim: 4

Tesla Cybertruck farklı tasarımının yanı sıra teknolojik özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

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