Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da...
Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, İstanbul'un ardından Ankara'da sergilenmeye başladı.
Kaynak: AA
Tesla'nın Cybertruck modeli, Ankara'da bir alışveriş merkezinde sergi alanında otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu.
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Aracın özellikleri hakkında yetkililerden bilgi alan vatandaşlar, aracın fotoğraf ve videolarını çekti.
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Cybertruck'un sergilendiği alan, 14 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.
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Tesla Cybertruck farklı tasarımının yanı sıra teknolojik özellikleriyle de ön plana çıkıyor.
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