Emniyet'ten 1 Nisan uyarısı: Plakası böyle olanlara ceza kesilecek

'MÜHÜRLÜ KALIN PUNTOLU GEÇERLİ'

Mutlu, harf ve rakam grubu kalın puntolarla basılmış plakalara ilişkin de yanlış algı olduğunu söyledi. Bu şekilde basılmış örnek bir plakayı gösteren Mutlu, "Üzerinde mühür olan plakamız; TR işareti, ülkemizin uluslararası tanıtım işareti ve güvenlik şeridi var alt kısmında. Ve belirli aralıklarda ay yıldız ve TR işaretimiz var. Burada sadece harf ve rakamlar üzerinde standartların dışında basılmış olan, kalın olan harf ve rakamlar var. Bu plakalar da geçerli ve standartlarda kabul edilecek olan bir plaka. Bu şekilde olan plakaları araç sahiplerimizin şoför odalarına giderek değiştirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bu plakalarını araçlarında kullanabilirler. Denetimlerde herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacaklar. Yine de herhangi bir tereddütleri olursa bununla ilgili olarak trafik kuruluşlarımızdan ya da trafik ekiplerimizden destek alabilirler" diye konuştu.