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  3. 20 Nisan 2019 12:15

En az benzin yakan otomobiller hangisi ?

En az benzin yakan araba hangisi? Milyonlarca araç sürücüsü bu sorunun yanıtlarını araştırıyor. Türkiye'deki araç sürücüleri genellikle az yakıt tüketen otomobilli marka ve modellerini tercih ediyor. Dünyada gelişen olaylar, değişen

En az benzin yakan otomobiller hangisi ?

Hyundai i10 1.0 Style

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En az benzin yakan otomobiller hangisi ?

Fiat Panda 1.2 Pop

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En az benzin yakan otomobiller hangisi ?

Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo

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En az benzin yakan otomobiller hangisi ?

Fiat Punto 1.2 Popstar

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