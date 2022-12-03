En çok merak edilen elektrikli SUV Opel Mokka-e rekabetçi fiyatıyla Türkiye'de

Tanıtıldığı ilk günden beri zamanın ötesinde cesur tasarımı, sahip olduğu yenilikçi teknolojileri ve zengin sürüş destek sistemleriyle öne çıkan Mokka’nın elektrikli versiyonu Mokka-e, 327 km’lik WLTP menziliyle hem şehir içi hem de uzun yolda ideal bir yol arkadaşı olarak dikkat çekiyor.