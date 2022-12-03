En çok merak edilen elektrikli SUV Opel Mokka-e rekabetçi fiyatıyla Türkiye'de
Opel, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu ve sınıfında yeni standartlar belirleyen Mokka’nın elektrikli versiyonunu rekabetçi fiyatıyla Türkiye'de de ön satışa sundu. Opel'in yeni elektrikli SUV'u Mokka-E, hem kasko, hem sıfır faiz hem de 1 yıllık e-şarj bakiyesi hediyeleriyle satışta.
Alman otomotiv devi Opel için birçok ilki temsil eden Mokka’nın elektrikli versiyonu, Opel Mokka-e, Aralık 2022 itibarıyla ülkemiz yollarına çıkmaya başlıyor.
Tanıtıldığı ilk günden beri zamanın ötesinde cesur tasarımı, sahip olduğu yenilikçi teknolojileri ve zengin sürüş destek sistemleriyle öne çıkan Mokka’nın elektrikli versiyonu Mokka-e, 327 km’lik WLTP menziliyle hem şehir içi hem de uzun yolda ideal bir yol arkadaşı olarak dikkat çekiyor.
Emisyonsuz sürüşüyle çevre dostu bir sürüş imkanı sunan Mokka-e, Alman markanın 2028 yılına kadar yalnızca elektrikli modeller üretme taahhütü için çok önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Sunduğu yüksek teknolojinin yanında çağdaş tasarımıyla da dikkat çeken Mokka-e, 8 yıl/160.000 km batarya garantisi ile dikkat çekiyor.
Opel Mokka-e için, lansman dönemine özel olarak; 1 yıllık kasko, 120 bin TL için 12 ay %0 faiz finansman kampanyası ile 1 yıllık Eşarj bakiye fırsatları da sunuluyor. Opel Mokka-e, Opel Türkiye’nin İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Kayseri’de bulunan 17 farklı bayisinde sınırlı sayıda adetle ön satışa sunuldu.