En çok satan SUV modelleri açıklandı: Togg birinciliği kıl payı kaçırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet otomobil satışı gerçekleşti. NTV'de yer alan habere göre, otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yine SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 422 bin 374 adet adet satış rakamıyla yüzde 56,2 paya sahip. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...