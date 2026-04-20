En çok sevilen şehirli mini SUV Nissan Juke elektriklendi!
Nissan, kompakt crossover segmentinde devrim yaratan modeli Juke’un geleceğini şekillendirdi. Japonya’daki Vision etkinliğinde tanıtılan yeni nesil Juke, artık tamamen elektrikli bir motorla yollarda olacak.
Otomobil dünyasına "kompakt crossover" kavramını kazandıran ve Avrupa’da 1,5 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Nissan Juke, kabuk değiştiriyor. Nissan’ın Japonya’da düzenlediği Vision etkinliğinde görücüye çıkan üçüncü nesil Juke, içten yanmalı motorlara veda ederek tamamen elektrikli bir yapıya kavuşuyor.
Nissan Juke EV, markanın Avrupa pazarındaki Leaf ve Ariya gibi güçlü elektrikli modellerinin yanındaki yerini alacak. Sadece bir motor değişimi değil, aynı zamanda teknolojik bir sıçrama olan yeni modelde, aracın bataryasındaki enerjiyi şebekeye geri vermesini sağlayan Vehicle-to-Grid (V2G) teknolojisinin yer alması planlanıyor.
Yeni elektrikli Juke’un üretim merkezi yine markanın kalesi olan İngiltere’deki Sunderland fabrikası olacak. Nissan AMIEO Başkanı Massimiliano Messina, Avrupa’nın markanın elektrifikasyon yolculuğunda merkezi bir rol oynadığını belirterek, Juke’un bu süreçteki önemine dikkat çekti.
Nissan AMIEO Başkan Yardımcısı Clíodhna Lyons, Juke’un her zaman "aykırı ve cesur" bir duruş sergilediğini hatırlatarak, yeni neslin de bu karakteristik özellikleri koruyacağını vurguladı. Tasarımda radikal çizgilerin elektrikli otomobil estetiğiyle harmanlanması bekleniyor.