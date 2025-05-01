En sevilen SUV ailesinin büyük ağabeyi şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle geldi
Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA'nın yeni şarj edilebilir SUV'u Omoda 7 Phev 1.457 Km’yi aşan ultra uzun menzili ile elektrikli otomobillerin sınırlarını yeniden belirledi.
Aralarında Brezilya, İspanya ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 9 ülkeden basın mensubu, Çin'de OMODA7 PHEV'in 1.250 km'lik ekstrem süper hibrit maraton mücadelesini başarıyla tamamlayarak, NEO TECH'in süper hibrit sistem (SHS) teknolojisinin performansını doğruladı.
Şarj edilebilir hibrit OMODA7 PHEV, minimum 4,4 lt/100 km yakıt tüketimi ve 121,1 km’lik tamamen elektrikli sürüş menzili ile şarj etmeden tek bir yakıt deposuyla 1.457 km menzile ulaştı. Bu sonuçlar Süper Hibrit Sistem (SHS) teknolojisinin sunduğu yüksek verimliliği ve sınıfının en iyi konfor seviyesini tam olarak teyit ediyor.
Şarj edilebilir hibrit OMODA7 PHEV, bu zorluğun üstesinden başarıyla gelirken aynı zamanda menzil, güç, verimlilik ve akıcı sürüş gibi birçok boyutta olağanüstü performans gösterdi ve dokuz ülkeden basın mensubunun tamamından övgü aldı.
OMODA7 PHEV, süper hibrit maratonunda tasarım ve teknolojinin en üst düzey birleşimini sergilerken aynı zamanda Süper Hibrit Sistem (SHS) teknolojisi ile 1.250 km gibi olağanüstü bir karma sürüş menziline de başarıyla ulaştı. Böylece “kapsamlı menzil, karma yakıt tüketimi, saf elektrik dayanıklılığı ve aktif gürültü azaltma" açısından sınıfındaki en yüksek performansı teyit etti. Süper Hibrit Maratonu'nun ilk gününde tam şarj ve yakıt ikmali yapılan OMODA7 PHEV araçlar, Şangay Cam Müzesi'nde buluşarak tamamen elektrikli bir dayanıklılık mücadelesine çıktı.