En sevilen SUV ailesinin büyük ağabeyi şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle geldi

OMODA7 PHEV, süper hibrit maratonunda tasarım ve teknolojinin en üst düzey birleşimini sergilerken aynı zamanda Süper Hibrit Sistem (SHS) teknolojisi ile 1.250 km gibi olağanüstü bir karma sürüş menziline de başarıyla ulaştı. Böylece “kapsamlı menzil, karma yakıt tüketimi, saf elektrik dayanıklılığı ve aktif gürültü azaltma" açısından sınıfındaki en yüksek performansı teyit etti. Süper Hibrit Maratonu'nun ilk gününde tam şarj ve yakıt ikmali yapılan OMODA7 PHEV araçlar, Şangay Cam Müzesi'nde buluşarak tamamen elektrikli bir dayanıklılık mücadelesine çıktı.