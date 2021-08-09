En sıradışı, en çılgın Audi ortaya çıktı! Karşınızda Audi Skysphere
Audi, Skysphere adını verdiği konsept otomobili Skysphere'nin görüntülerini yayınladı. Anlaşılan o ki bizleri oldukça farklı bir elektrikli roadster modeli bekliyor.
Audi, elektrik vizyonu çerçevesinde önemli adımlar atıyor. Firma aynı zamanda konsept modelleriyle de dikkatleri çekiyor. Audi Skysphere adını taşıyan konsept otomobil de dikkat çekenlerden sadece biri. İşte Audi Audi Skysphere konsept modelinin görüntülerini internette paylaştı.
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Audi Skysphere konsepti için paylaşılan görüntülerde otomobilin gelecekten fırlamış gibi görünen genel tasarım hatları ve bazı detayları yer alıyor.
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Ön kısmın tasarımında işçiliğe büyük önem verilmiş gibi görünüyor.
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Görüntülerden anlaşılıyor ki oldukça fütüristik bir otomobil ile tanışacağız. Peki Audi Skysphere adını taşıyan bu konsept otomobil ile ne zaman tanışacağız?
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