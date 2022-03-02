En Ucuz Elektrikli SUV Türkiye'de! Karşınızda yüzde 100 elektrikli Dacia Spring
Romanyalı otomobil devi Dacia, yüzde 100 elektrikli 2022 Dacia Spring'i Türkiye pazarına sundu. İşte Türkiye2nin en ucuz elektrikli SUV'u...
Merakla beklenen, pazarın en ekonomik elektrikli otomobili Yeni Dacia Spring, perakende, Business ve Cargo olmak üzere 3 versiyon olarak tüketicilerle buluşuyor.
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Dacia’nın elektrikli mobiliteyi herkes ve her tür kullanım için erişilebilir hale getirdiği Yeni Spring, Fransa’da devlet teşvikli 12.403 Euro’dan başlayan fiyatlarla 20 Mart’tan itibaren ön siparişe çıkıyor.
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Yeni Dacia Spring’in perakende versiyonunun ön siparişleri 20 Mart itibarıyla 12.403 Euro’dan başlayan devlet teşvikli fiyatlarla açılırken, ilk teslimatlar sonbaharda gerçekleştirilecek.
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Rakipsiz fiyatıyla profesyonellere ve otomobil paylaşım çözümlerine yönelik geliştirilen Business versiyonu ise Mart 2021’den itibaren kullanıma sunulacak.
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