En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Bir model hariç hepsi 1 milyon TL'nin üzerinde
2025’in sonuna yaklaşılırken Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Listede 1 milyon TL'ye satılan sadece bir model bulunuyor. İşte en ucuz otomobiller...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında hareketlilik hız kesmiyor. 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 928 bin adetlik satış gerçekleşerek tüm zamanların rekoru kırıldı. Eylül ayında ise 110 bin araç satışı yapıldı.
Kasım ayına kısa bir süre kalan otomobil almak isteyenlerin zam ihtimaline karşı elini çabuk tutması gerekiyor. Birçok modelde bayilere gidildiğinde yüklü miktarda indirim sunulabiliyor. Kredi imkanları, faizsiz krediler gibi çeşitli finansman enstrümanlarıyla uygun fiyata sıfır otomobil sahibi olunuyor.
İşte en ucuz sıfır otomobiller...
Alfa Romeo Tonale
3 milyon 137 bin 939 lira
Audi A3 Sportback TFSI
3 milyon 63 bin 320 lira
BMW 120 Sport Line
3 milyon 413 bin 900 lira
BYD Dolphin 150 kW
1 milyon 699 bin lira
Chery Omoda 5 Pro
1 milyon 795 bin lira
Citroen Elektrikli e-C3
1 milyon 375 bin lira