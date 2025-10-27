  1. Anasayfa
En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Bir model hariç hepsi 1 milyon TL'nin üzerinde

2025’in sonuna yaklaşılırken Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Listede 1 milyon TL'ye satılan sadece bir model bulunuyor. İşte en ucuz otomobiller...

Kaynak: NTV
En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Bir model hariç hepsi 1 milyon TL'nin üzerinde

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında hareketlilik hız kesmiyor. 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 928 bin adetlik satış gerçekleşerek tüm zamanların rekoru kırıldı. Eylül ayında ise 110 bin araç satışı yapıldı. 

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Bir model hariç hepsi 1 milyon TL'nin üzerinde

Kasım ayına kısa bir süre kalan otomobil almak isteyenlerin zam ihtimaline karşı elini çabuk tutması gerekiyor. Birçok modelde bayilere gidildiğinde yüklü miktarda indirim sunulabiliyor. Kredi imkanları, faizsiz krediler gibi çeşitli finansman enstrümanlarıyla uygun fiyata sıfır otomobil sahibi olunuyor.

İşte en ucuz sıfır otomobiller...

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Bir model hariç hepsi 1 milyon TL'nin üzerinde

Alfa Romeo Tonale
3 milyon 137 bin 939 lira

Audi A3 Sportback TFSI
3 milyon 63 bin 320 lira

BMW 120 Sport Line
3 milyon 413 bin 900 lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Bir model hariç hepsi 1 milyon TL'nin üzerinde

BYD Dolphin 150 kW
1 milyon 699 bin lira

Chery Omoda 5 Pro
1 milyon 795 bin lira

Citroen Elektrikli e-C3
1 milyon 375 bin lira

