En ucuzu 147 bin lira! İşte Mayıs ayı sıfır otomobil fiyatları!
Koronavirüs salgını ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle otomobil fiyatlarındaki artış sürüyor. Ülkemizde Mayıs ayı itibariyle en ucuz sıfır otomobilin fiyatı 146 bin 900 liradan başlıyor.
Otomotiv şirketleri Mayıs ayına ilişkin fiyat listelerini güncellediler. Bir çoğu fiyatlara zam yapma kararı aldı. Yerli üretim olan otomobillerde fiyatlar düşük kalmaya devam etti.
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Pandemi koşulları ve çip tedariğinin zorlaşması nedeniyle bazı markalar üretimlerine ara verirken döviz kurlarında yaşanan yükseliş de fiyatlarda etkili oldu.
İŞTE MARKALARIN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ
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Alfa Romeo Giulia 839.950 lira
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Audi A3 Sportback 426.980 lira
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