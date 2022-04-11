Eşsiz ve pahalılar... İşte dünyanın en pahalı araba koleksiyonu
'Pinnacle Portfolio' olarak da bilinen tek kişinin sahip olduğunu dünyanın en pahalı araba koleksiyonu araba tutkunlarının ilgisini çekiyor.
'Pinnacle Portfolio' olarak da bilinen tek kişinin sahip olduğunu dünyanın en pahalı araba koleksiyonu fotoğraflara böyle yansıdı. Değerleri milyonlarca doları bulan dünyada sayılı nadide araçların bulunduğu bu koleksiyon adeta göz kamaştırıyor.
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2006 Bugatti Veyron 16.4 "001", koduyla dünyada ilk üretilen Veyron
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2012 Bugatti Veyron 16.4 Super Sport "300", koduyla dünyada üretilen 300. Veyron ve sadece 30 tane bulunan üstü açık Super Sport'lardan biri...
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1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider İlk sahibi bir prens olan Alvise Hercolani tarafından sıfır alınan bu nadide Ferarri daha sonra bir çok ünlü sima tarafından kullanıldı.
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