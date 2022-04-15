Evinin garajında 1974 model yadigarı 60 bin TL'ye yeniden yarattı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Ayhan İçöz, dedesinden kalma 1974 model traktörü internet üzerinden izlediği videolar yardımı ile evinin garajında yeniden tasarlayarak öyle bir şeye çevirdi ki görenler şaştı kaldı.
Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesinde çiftçilik ile uğraşan 37 yaşındaki Ayhan İçöz, dedesinden kalma 1974 model traktörü daha etkin şekilde kullanabilmek için harekete geçti.
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Sanayide usta usta gezen İçöz, hiçbirinden olumlu yanıt alamayınca kolları sıvadı.
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Sonra 60 bin lira harcayan İçöz, izlediği videolarla traktörü adeta baştan tasarlayarak çift çekere çevirdi.
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Yaklaşık 45 günde hazır hale getirdiği traktörünün revize ettiği zamanlarda çift çeker bir traktörün 300 bin lira olduğunu belirten İçöz, istediği traktöre 60 bin lira harcayarak sahip olduğunu aktardı.
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