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  4. Evinin garajında 1974 model yadigarı 60 bin TL'ye yeniden yarattı

Evinin garajında 1974 model yadigarı 60 bin TL'ye yeniden yarattı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Ayhan İçöz, dedesinden kalma 1974 model traktörü internet üzerinden izlediği videolar yardımı ile evinin garajında yeniden tasarlayarak öyle bir şeye çevirdi ki görenler şaştı kaldı. 

Evinin garajında 1974 model yadigarı 60 bin TL'ye yeniden yarattı - Resim: 1

Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesinde çiftçilik ile uğraşan 37 yaşındaki Ayhan İçöz, dedesinden kalma 1974 model traktörü daha etkin şekilde kullanabilmek için harekete geçti.

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Evinin garajında 1974 model yadigarı 60 bin TL'ye yeniden yarattı - Resim: 2

Sanayide usta usta gezen İçöz, hiçbirinden olumlu yanıt alamayınca kolları sıvadı.

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Evinin garajında 1974 model yadigarı 60 bin TL'ye yeniden yarattı - Resim: 3

Sonra 60 bin lira harcayan İçöz, izlediği videolarla traktörü adeta baştan tasarlayarak çift çekere çevirdi.

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Evinin garajında 1974 model yadigarı 60 bin TL'ye yeniden yarattı - Resim: 4

Yaklaşık 45 günde hazır hale getirdiği traktörünün revize ettiği zamanlarda çift çeker bir traktörün 300 bin lira olduğunu belirten İçöz, istediği traktöre 60 bin lira harcayarak sahip olduğunu aktardı.

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