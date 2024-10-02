Eylül'de Türkiye'de en fazla satılan araç markaları belli oldu
Otomotiv distribütörlerini çatısı altında toplayan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye'de Eylül ayının en çok satan araçlarını açıkladı...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 847.692 adet olarak gerçekleşti.
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Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 0,9 oranında artarak 673.073 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,4 azalarak 174.619 adet oldu.
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Aylık bazda incelendiğinde ise eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,6 azalarak 85.540 adet oldu.
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Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67.434 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 1,6 artarak 18.106 adet oldu.
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