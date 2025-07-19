Fiat'ın ezber bozan mini SUV'u Grande Panda 2025'e büyük ödül

İtalyan otomotiv markası FIAT, Grande Panda ile bir kez daha “Ürün Tasarımı” kategorisinde prestijli Red Dot Ödülü'ne layık görüldü. Retro ve moderni harmanlayan sıra dışı iç ve dış tasarımıyla yeni Fiat Grande Panda, bu ödül ile uluslararası otomotiv sahnesinde önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.