Fiat'ın ezber bozan mini SUV'u Grande Panda 2025'e büyük ödül
FIAT'ın yeni küresel ürün gamının ilk modeli olan Grande Panda, 2025 Red Dot Ödülleri’nde özgün ve yenilikçi iç ve dış tasarımıyla “Ürün Tasarımı” kategorisinde ödüle layık görüldü.
İtalyan otomotiv markası FIAT, Grande Panda ile bir kez daha “Ürün Tasarımı” kategorisinde prestijli Red Dot Ödülü'ne layık görüldü. Retro ve moderni harmanlayan sıra dışı iç ve dış tasarımıyla yeni Fiat Grande Panda, bu ödül ile uluslararası otomotiv sahnesinde önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.
Grande Panda, FIAT'ın yıllardır hâkim olduğu B segmentine cesur bir dönüşün sinyallerini veriyor.
1980'lerin efsanesi olan Panda modelinden ilham alınarak Torino'daki Centro Stile’de (FIAT Tasarım Merkezi) tasarlanan Grande Panda, retro ve modern tasarımı bir araya getiriyor. Modelin öne çıkan özelliklerinden biri de üst ızgaradan farlara kadar uzanan küp biçimli PXL LED farları.
Ayrıca otomotiv sektöründe ilk kez, geri dönüştürülmüş içecek kartonlarından elde edilen alüminyum ve plastik, araç içi mavi plastik parçalara entegre ediliyor. Bu ise araç başına 140 kartona denk geliyor.