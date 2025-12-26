FIAT'ın merakla beklenen, Hybrid mini SUV'u Fiat Grande Panda Hybrid Türkiye'de

Bu, şehir içi veya şehir dışında akıcı bir sürüş esnasında devreye giriyor ve 30 km/s altındaki hızlarda 1 km'ye kadar elektrikli menzil sağlıyor. Bu sistem, sürücünün gaz pedalını bıraktığı sabit koşullarda, düz yolda veya yokuş aşağı eğimli otoyolda da devreye girerek verimli güç tüketimi ve batarya yönetimi sağlıyor. Grande Panda’nın hibrit teknolojisi; düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creeping) imkân sunuyor. Böylelikle Grande Panda, salt elektrik gücü ile sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmaya gerek duymadan ilerleyebiliyor. (e-queueing). Bu teknoloji, daha az tüketim, çevreye daha fazla saygı, daha az gürültü kirliliği, daha fazla konfor ve daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Tüm bu avantajlar çift kavramalı şanzıman ve güç aktarım organlarının hassasiyeti sayesinde elde ediliyor. Hem elektrikli hem de hibrit versiyonlar “kolay sürüş” felsefesini somutlaştırarak benzeri daha önce görülmemiş bir basitlik sunuyor: Sadece iki pedal, özellikle şehir içi ortamlar için ideal olan zahmetsiz ve rahat bir sürüş deneyimi sağlıyor.