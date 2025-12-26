FIAT'ın merakla beklenen, Hybrid mini SUV'u Fiat Grande Panda Hybrid Türkiye'de
FIAT'ın yeni küresel ürün gamının ilk modeli olan Grande Panda, elektrikli versiyonunun ardından hibrit motor seçeneği ve iddialı fiyatıyla Türkiye’de yollara çıktı.
FIAT’ın uzun yıllar liderliğini üstlendiği B segmentini hedefleyen Grande Panda, elektrikli versiyonunun ardından; sıfır benzin tüketimiyle sorunsuz ve sessiz bir kalkış sunan, %100 elektrik modunda çalışabilen hibrit versiyonuyla Icon ve La Prima donanım seviyeleriyle Türkiye'de. Grande Panda Hybrid, turbo 1.2 litre, 3 silindirli motor, 100 HP, 48 volt Li-ion batarya ve 21 kW e-motor, invertör ve şanzıman merkezi ünitesini içeren 6 vitesli elektrikli çift kavramalı şanzımanla (eDCT) donatılıyor.
Tüm bu bileşenler sinerji içinde çalışarak Grande Panda'nın performansını bir üst seviyeye taşıyor. İlave elektrik gücü, düşük devirlerde ve hızlanma sırasında esnekliği artırarak yumuşak ve sessiz bir kalkışın yanı sıra hassas geçişler sağlıyor. Ayrıca, bu teknoloji frenleme sırasında enerjinin geri kazanılmasını sağlıyor. Hibrit güç aktarma sistemi, sıfır benzin tüketimiyle sorunsuz, sessiz bir kalkış sağlamak için %100 elektrik modunda çalıştırma yeteneği olan e-launch işlevi de dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sunuyor. Aynı şekilde, elektrikli motor aracın verimliliğini ve dinamiklerini artırıyor ve belirli durumlarda içten yanmalı motorun devre dışı kalmasını sağlıyor.
Bu, şehir içi veya şehir dışında akıcı bir sürüş esnasında devreye giriyor ve 30 km/s altındaki hızlarda 1 km'ye kadar elektrikli menzil sağlıyor. Bu sistem, sürücünün gaz pedalını bıraktığı sabit koşullarda, düz yolda veya yokuş aşağı eğimli otoyolda da devreye girerek verimli güç tüketimi ve batarya yönetimi sağlıyor. Grande Panda’nın hibrit teknolojisi; düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creeping) imkân sunuyor. Böylelikle Grande Panda, salt elektrik gücü ile sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmaya gerek duymadan ilerleyebiliyor. (e-queueing). Bu teknoloji, daha az tüketim, çevreye daha fazla saygı, daha az gürültü kirliliği, daha fazla konfor ve daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Tüm bu avantajlar çift kavramalı şanzıman ve güç aktarım organlarının hassasiyeti sayesinde elde ediliyor. Hem elektrikli hem de hibrit versiyonlar “kolay sürüş” felsefesini somutlaştırarak benzeri daha önce görülmemiş bir basitlik sunuyor: Sadece iki pedal, özellikle şehir içi ortamlar için ideal olan zahmetsiz ve rahat bir sürüş deneyimi sağlıyor.
Grande Panda’nın hibrit versiyonunda Grande Panda’nın Icon donanım seviyesinde; ADAS, manuel klima, 10 inç gösterge paneli, otomatik eDCT, elektrikli park freni, 10,25 inç ekranlı bilgi-eğlence sistemi, elektrikli ön-arka camlar, elektrikli, ısıtmalı yan aynalar, ön konsol eşya gözü, akıllı uzun far sistemine sahip Pixel LED teknolojili farlar ve arka lambalar gibi özellikler sunuluyor. En üst donanım seviyesi olarak konumlandırılan La Prima ise hibrit serisini tamamlıyor. Grande Panda’nın La Prima donanım seviyesinde, Icon donanımlı versiyona ek; ön park sensörleri, geri görüş kamerası, eşya gözlü kol dayama, yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu, yağmur sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynası ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca La Prima donanım seviyesinde, özel 17 inç alaşım jantlar, tavan rayları ve karartılmış arka camlar standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte kabin içerisinde; yüksek kaliteli kumaşlar kullanılıyor. Grande Panda’nın kabin içerisinde kullanılan yenilikçi ‘BAMBOX Bamboo Fiber Tex® kumaşı ile FIAT’ın otomotiv endüstrisine faydalı malzemeleri dahil etme konusundaki kararlılığı da vurgulanıyor.