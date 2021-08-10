Fiyatlar uçuyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Sıfır otomobil fiyatları Ağustos ayında güncellendi. Yapılan zamlarla birlikte en ucuz sıfır otomobilin fiyatı 160 bin lira oldu.
Hem ikinci el hem sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış dur durak bilmiyor.
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Otomobil fiyatlarına zam üstüne zam eklenirken firmalar fiyat listelerini güncelledi.
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Son dönemde koronavirüs pandemisi ve döviz kurundaki artış ile birlikte sürekli yükseliş gösteren fiyatlara şimdi de Ağustos ayı zammı eklendi.
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Son zamlarla birlikte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilin fiyatı 159 bin 900 liraya ulaştı.
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