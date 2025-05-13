Ford elektrikli 5 modelini görücüye çıkarttı: İşte özellikleri ve fiyatları...
Ford Türkiye tamamen elektrikli Explorer ve Capri modelleri ile Ford Otosan tarafından üretilen Puma Gen-E, E-Tourneo Courier ve E-Tourneo Custom modellerini tanıttı.
Ford Türkiye, İstanbul Park Yarış Pisti'nde basın ve cemiyet dünyasının bir araya geldiği bir lansmanla yeni elektrikli binek ve ticari araçlarını tanıttı. Lansmana katılan davetliler, Ford Otosan'ın Romanya Craiova Fabrikası'nda üretilen ve farklı tarzı ile öne çıkan Puma Gen-E'nin yanı sıra Avrupa'da üretilen, Red Dot tasarım ödüllü, konforu ile öne çıkan Ford Explorer ve yepyeni elektrikli tasarımı ile öne çıkan Ford'un en ikonik modellerinden Ford Capri'yi deneyimledi. Katılımcılar ayrıca, Ford Otosan tarafından üretilen E-Tourneo Courier ve E- Tourneo Custom'ı yakından inceleme şansı yakaladı.
Araç yelpazesini 5 yeni elektrikli araçla genişleten Ford Türkiye, bu lansmanla elektrikli araç pazarında hem hafif ticari hem de binek araçlarıyla öne çıkacağının ipucunu vermiş oldu. Ford Türkiye, müşterilerine elektrikli araç sunmanın ötesinde, kompakt SUV'lardan konforlu şehir araçlarına; sportif araçlardan hafif ticarilere kadar birçok farklı modeli aynı anda elektriklendirerek 'Elektriğin Ford Çağı'nı başlattı.
Lansmanda konuşan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, tanıtılan modellerin yalnızca teknik bir dönüşüm değil, Ford markasının tasarım, bağlanırlık, performans ve kullanım kolaylığı gibi tüm temel değerlerinin yeni nesil bir yansıması olduğunu söyledi. Yücetürk şöyle devam etti: "Ford Pro ile ticari müşterilerimize akıllı filo yönetimi, dinamik araç planlamaları, şarj altyapıları, öngörülebilir maliyet çözümleri ile sadece araç değil bir ekosistem, uçtan uca entegre çözümler sunuyorduk. Şimdi bu altyapı ve deneyim binek araçlar için de son kullanıcıların hizmetinde. Çünkü bizce elektrikli mobilite tek başına bir ürün değil; bir ekosistem. Ve Ford Türkiye olarak biz, bu ekosistemin dönüşümüne liderlik etme vizyonunu taşıyoruz."
Elektrikli geleceği adım adım inşa ettiklerinin altını çizen Yücetürk "Türkiye'de en zengin elektrikli ürün gamını en köklü bayi ağı ile satışa sunuyoruz. Satışa sunduğumuz 100 aracın yaklaşık 75'ini Ford Otosan'da üretiyoruz. Binek araçlardaki iddiamızı tekrar ortaya koyarken bu dönüşümün sadece araçlar ile olmadığını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim için üzerinde uzun süre çalıştığımız ekosistemi kurmak ve müşterilerimize arzu ettiğimiz hizmeti vermek en az araçlarımızı pazara sunmak kadar önemliydi" diye konuştu.
Ford Türkiye Pazarlama Lideri Talat İşçioğlu ise, markanın elektrifikasyon stratejisine vurgu yaptığı konuşmasında "Bizim için dönüşüm elektriğe geçiş, bir motor değişimi değil; bir zihin değişimi. Araçlarımız ve hizmetlerimizle oluşturduğumuz yepyeni bütün bir ekosistem kuruyoruz. Bugün otomotivdeki elektrik dönüşümünde de kritik bir rolümüz olduğunu biliyoruz. Bakış açımızla elektrikte yeni bir çağ açıyoruz. Buna da Elektriğin Ford Çağı diyoruz" dedi.
Lansmanda ayrıca ardından basına açıklamada bulunan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, "Bugün bizim için gurur günü çünkü bugün ‘elektriğin Ford çağını' başlattık. Bugün esasında vizyonumuzun hayat bulduğu bir gündeyiz. Burada 5 farklı modeli tanıttık, bunlar Puma Gen E, Explorer, Capri, elektrikli Tourneo Custom ve Tourneo Courier. Böylece Ford'un ürün yelpazesini elektrikli araçlarla zenginleştirme şansımız oldu. Biz bunu sadece bir ürün lansmanı olarak değil, esasında bir dönüşüm olarak tarif ediyoruz. Ford'un bu anlamdaki vizyonu bir ekosistem oluşturmak ve bu ekosistemin dönüşümüne de aynı zamanda liderlik etmek. Biz sadece ürün değil, ürünün yanında sunduğumuz hizmetlerle beraber deneyimi de yeniden tasarlıyoruz. Türkiye'de otomobil segmentinde elektrikli araçların vergi sistemi, motor gücüne göre ve aynı zamanda matrah rakamlarına göre belirleniyor ve yüzde 10, yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60'lık ÖTV dilimleri var. Biz rekabetçi olabilmek adına araçlarımızın fiyatlarını yüzde 10'luk ÖTV diliminde olacak şekilde belirlemeye gayret ettik. Bu anlamda da Puma Gen-E modelimiz 1 milyon 593 bin lira, Explorer modelimiz farklı özelliklerine göre 1 milyon 720 bin ile 1 milyon 820 bin arasında değişiyor. Capri'yi de 1 milyon 920 bin liradan pazara sunuyoruz. Aynı zamanda Courier modelimizin otomobil versiyonunu tam elektriklisini de 1 milyon 685 bin lira olarak konumladık" dedi.
Yeni modeller hakkında şu açıklama yapıldı:
Yeni Ford Puma Gen-E: Elektrikli şehir SUV'sinde sıra dışı tarz
Avrupa'nın en çok satan binek aracının tam elektrikli modeli olan ve Ford Otosan tarafından üretilmesiyle lansmanda öne çıkan Puma Gen-E, şehir içi mobilitede çeviklik, verimlilik ve şıklığı bir arada sunuyor. Ford Otosan'ın Craiova'daki fabrikasında üretilen Puma Gen-E sportif tasarımı, bağlantılı yeni nesil kabini ve artırılmış bagaj hacmiyle stil ve işlevselliği bir araya getiriyor. Türkiye'de 1 milyon 593 bin 100 TL'den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile sunulan Ford