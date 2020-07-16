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  3. 16 Temmuz 2020 08:20

Ford'un yeni Puma modeli Türkiye'de!

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un Crossover segmentindeki yeni modeli Ford Puma Türkiye'ye geldi. Yenilikçi özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Ford Puma'nın Türkiye fiyatı da açıklandı.

Ford'un yeni Puma modeli Türkiye'de!

Türkiye'de 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, ‘Style’ donanımda 1.0lt EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri manuel ve 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri ile satışa çıkıyor.

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Ford'un yeni Puma modeli Türkiye'de!

‘ST-Line’ donanımda ise 1.0L EcoBoost Hibrit 155PS 6 ileri manuel seçeneği ürün gamına ekleniyor.

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Ford'un yeni Puma modeli Türkiye'de!

Yeni Puma’da 456 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor.

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Ford'un yeni Puma modeli Türkiye'de!

EcoBoost Hibrit teknolojisinde küçük hacimli benzinli motoru elektromotor destekliyor. Puma’nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motoruna kayışla bağlanan 11,5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. 

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