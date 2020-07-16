Ford'un yeni Puma modeli Türkiye'de!

Türkiye'de 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, ‘Style’ donanımda 1.0lt EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri manuel ve 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri ile satışa çıkıyor.