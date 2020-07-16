Ford'un yeni Puma modeli Türkiye'de!
ABD'li otomobil üreticisi Ford'un Crossover segmentindeki yeni modeli Ford Puma Türkiye'ye geldi. Yenilikçi özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Ford Puma'nın Türkiye fiyatı da açıklandı.
Türkiye'de 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, ‘Style’ donanımda 1.0lt EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri manuel ve 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri ile satışa çıkıyor.
‘ST-Line’ donanımda ise 1.0L EcoBoost Hibrit 155PS 6 ileri manuel seçeneği ürün gamına ekleniyor.