Ford'un efsane modeli elektriklendi ve 915 km menzille yenilenerek geri döndü!
Ford, Çin pazarında 915 kilometre menzile ve 308 beygir güce sahip yeni hibrit modeli Mondeo Sport Edition'ı tanıttı. 2.0 litrelik EcoBoost motoru, yapay zeka destekli akıllı sesli asistanı ve sportif liftback tasarımıyla öne çıkan aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.43 milyon TL olarak açıklandı.
Otomotiv devi Ford, Çin pazarında ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Sportif tasarımı ve yüksek verimlilik sunan motor seçenekleriyle dikkat çeken yeni hibrit modeli Ford Mondeo Sport Edition, Çin'de resmi olarak satışa sunuldu.
Ford'un performans ve verimliliği bir arada sunduğu yeni Mondeo Sport Edition'ın öne çıkan motor mekaniği ve donanım istatistikleri şu şekilde tabloya yansıyor:
Gücünü Ford’un kanıtlanmış 2.0 litrelik turboşarjlı benzinli EcoBoost motoru ile bir elektrik motorunun kombinasyonundan alan araç, toplamda 308 beygirlik (HP) oldukça tatminkar bir güç üretiyor.
Tam dolu batarya ve yakıt deposuyla toplamda 915 kilometreye kadar kesintisiz yol kat edebilen model, şehir dışı sürüşlerde 100 kilometrede sadece 4,64 litre yakıt tüketirken, karma kullanımda bu oran 5,99 litre seviyesinde kalıyor.