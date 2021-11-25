''Fulle'' devri bitti! Rekor zamlar sonrası bir depo ne kadar doluyor?
Akaryakıt fiyatlarında rekor artış gerçekleşti. Araç sahipleri, ortalama 1 liralık artıştan nasibini alırken benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İşte son zam sonrası araç araç depo fulleme maliyeti...
Akaryakıt fiyatlarında rekor artış gerçekleşti. Araç sahipleri, ortalama 1 liralık artıştan nasibini alırken benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bir depo benzin doldurmak araç segmentlerine göre ciddi farklar ortaya çıkarıyor.
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Benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıktı.
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Renault Clio (42 Litre) - 407 TL'ye deposu dolacak
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Fiat Egea (45 Litre) - 436 TL'ye deposu dolacak
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