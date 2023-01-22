Galericilerin ''sıfır araç'' oyunu: Bayide yok, galeride fark 100 bin TL!

FİYAT FARKIYLA KÂR ELDE EDİYORLAR

Bingöl, liste fiyatı 500 bin TL olan bir aracın 600 bin TL'ye satılabildiğini ifade etti. 100 bin TL'ye varan fiyat farkıyla kâr edenler bile var. O yüzden de araç almak isteyenler bu durumdan şikayetçi.

Sıfır aracın kendi işleri olduğunu söyleyen Bingöl, vatandaşa ise "İkinci el üzerinden devam etmelerinden yanayız" çağrısında bulunuyor.