Geleceğe Dönüş filmi gibi... Klasik otomobil tutkunları İstanbul'da buluştu
Küçükçekmece Belediyesi klasik otomobil tutkunlarını “Klasik Otomobil Festivali”nde bir araya getirdi. Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen festivalde geçmişin izlerini taşıyan 500’e yakın araç ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkardı. Festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
“Geçmişe nostaljik bir yolculuk yapmaya ne dersiniz?” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, 1950’lerden 1980’lere uzanan klasik araçlar büyük beğeni topladı. 7’den 70’e her yaştan vatandaş, araç sahipleri ve araçlarla fotoğraf çektirdi.
Festivale klasik bir minibüs ile gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Klasik Otomobil Festivali’nde 1960’lardan 1985’lere uzanan klasik araçların yanı sıra modifiye ve konseptli araçlar da yer alıyor. Burada araçlar sadece sergilenmekle kalmıyor, geçmişle bugün arasında köprü kuruyor. Vatandaşlarımızın özellikle de gençlerin ilgisi çok büyük. Bu sebeple organizasyonun tekrarını düşünüyoruz. Hem yaş almış vatandaşlarımız hem gençler için güzel bir Pazar aktivitesi oldu. Bugün burada yalnızca araçlar değil, anılara yolculuk yaptık. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
1962 model Belair model Chevrolet aracıyla festivale katılan Salih Aydın Paflakoğlu, “Aracımı ilk sahibinden satın aldık. Yaklaşık 20 yıldır bizde. Eski sahibi taksi şoförü. Aracı Kasımpaşa’dan getirmiş, toplatmış. Klasik otomobil bir tutku ve geçmişi yansıtıyor. Bir döneme şahitlik yapmış bu araçlar. Organizasyon ve atmosfer çok güzel. Gelenekselleşmesini diliyoruz” diye konuştu.
Klasik Otomobil Festivali’ni ziyaret etmek için Büyükçekmece’den gelen Mehmet Tektaş da organizasyonu çok başarılı bulduğunu söyleyerek, “Nostaljik araçları çok seviyorum. Geçmişimize bir yolculuk yaptık. Güzel bir pazar aktivitesi oldu. Tekrarını diliyor, Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.