Geleceğe Dönüş filmi gibi... Klasik otomobil tutkunları İstanbul'da buluştu

Festivale klasik bir minibüs ile gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Klasik Otomobil Festivali’nde 1960’lardan 1985’lere uzanan klasik araçların yanı sıra modifiye ve konseptli araçlar da yer alıyor. Burada araçlar sadece sergilenmekle kalmıyor, geçmişle bugün arasında köprü kuruyor. Vatandaşlarımızın özellikle de gençlerin ilgisi çok büyük. Bu sebeple organizasyonun tekrarını düşünüyoruz. Hem yaş almış vatandaşlarımız hem gençler için güzel bir Pazar aktivitesi oldu. Bugün burada yalnızca araçlar değil, anılara yolculuk yaptık. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.