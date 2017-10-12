SON DAKİKA
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE YENİ DÖNEM ! İŞTE TÜM DETAYLAR...
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Ekim 2017 11:01

Gelin arabalarındaki komik yazılar

En mutlu günlerinde gelin araçlarının arkasına bu yazıyı yazdıran gelin ile damat davetlileri kahkaha krizine soktu.

Gelin arabalarındaki komik yazılar

1/ 59
Gelin arabalarındaki komik yazılar

2/ 59
Gelin arabalarındaki komik yazılar

3/ 59
Gelin arabalarındaki komik yazılar

4/ 59
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM