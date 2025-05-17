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  4. Genç mucit filmde gördüğü arazi aracını kendi elleriyle üretmeyi başardı!

Genç mucit filmde gördüğü arazi aracını kendi elleriyle üretmeyi başardı

Eskişehir’de yaşayan Fatih Erdoğan, filmden etkilenip 13 ayda 900 Bin TL’ye kendi elleriyle yaptığı arazi aracı ile engebeli arazilerin tozunu attırıyor.

Kaynak: İHA
Genç mucit filmde gördüğü arazi aracını kendi elleriyle üretmeyi başardı - Resim: 1

Eskişehir’in Alpu ilçesinde yaşayan ve ticaretle uğraşan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan’ın arkadaşları Mad Max filminden etkilenerek oradaki araçlardan bir tanesine sahip olmak istediklerinin belirtti.

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Genç mucit filmde gördüğü arazi aracını kendi elleriyle üretmeyi başardı - Resim: 2

Arkadaşlarının anlattığı filmden esinlenen Erdoğan, bir araba yapma fikrine kapıldı.

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Genç mucit filmde gördüğü arazi aracını kendi elleriyle üretmeyi başardı - Resim: 3

Çalışmalara başlayan Fatih Erdoğan, neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdı.

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Genç mucit filmde gördüğü arazi aracını kendi elleriyle üretmeyi başardı - Resim: 4

13 ay boyunca hiç durmadan çalışan Erdoğan, 3,5 litre hacme sahip minibüs motoruna sahip, arkadan itişli 2 kişilik bir arazi aracı yaptı.

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