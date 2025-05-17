Genç mucit filmde gördüğü arazi aracını kendi elleriyle üretmeyi başardı
Eskişehir’de yaşayan Fatih Erdoğan, filmden etkilenip 13 ayda 900 Bin TL’ye kendi elleriyle yaptığı arazi aracı ile engebeli arazilerin tozunu attırıyor.
Kaynak: İHA
Eskişehir’in Alpu ilçesinde yaşayan ve ticaretle uğraşan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan’ın arkadaşları Mad Max filminden etkilenerek oradaki araçlardan bir tanesine sahip olmak istediklerinin belirtti.
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Arkadaşlarının anlattığı filmden esinlenen Erdoğan, bir araba yapma fikrine kapıldı.
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Çalışmalara başlayan Fatih Erdoğan, neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdı.
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13 ay boyunca hiç durmadan çalışan Erdoğan, 3,5 litre hacme sahip minibüs motoruna sahip, arkadan itişli 2 kişilik bir arazi aracı yaptı.
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