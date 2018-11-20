Hangi otomobil markası ne kadar satıldı ? İşte detaylar
Daralan otomobil pazarı ÖTV indirimiyle rahatladı. Peki hangi otomobil markaları ne kadar araç sattı ?
Ekim ayında iyiden iyiye daralan otomobil pazarı, ÖTV indirimiyle rahat bir nefes aldı. Peki geçtiğimiz ay en çok satan otomobil markaları hangileri oldu. İşte detaylar. Ağustos ayından bu yana otomobil sektöründe kritik bir daralma söz konusu. Sıfır otomobil fiyatlarının artan döviz kuruyla paralel olarak yükselmesi, insanların alım gücünü olumsuz anlamda etkiledi. Dolayısıyla bu durum otomobil satışlarının düşmesine neden oldu.
Kasım ayının başında gelen ÖTV indirimiyle otomobil sektörü rahat bir nefes aldı. Zira geçtiğimiz Ekim ayında sektördeki daralma maksimum seviyeye ulaşmıştı. Peki geçtiğimiz ay en çok otomobil satan marka hangisi oldu?
Bu yazımızda en çok satan otomobil markalarını sizlerle paylaşacağız. Hemen baştan belirtelim. Bahse konu rakamlar ODD’den alınmış olup, resmi rakamlardır.