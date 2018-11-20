Hangi otomobil markası ne kadar satıldı ? İşte detaylar

Ekim ayında iyiden iyiye daralan otomobil pazarı, ÖTV indirimiyle rahat bir nefes aldı. Peki geçtiğimiz ay en çok satan otomobil markaları hangileri oldu. İşte detaylar. Ağustos ayından bu yana otomobil sektöründe kritik bir daralma söz konusu. Sıfır otomobil fiyatlarının artan döviz kuruyla paralel olarak yükselmesi, insanların alım gücünü olumsuz anlamda etkiledi. Dolayısıyla bu durum otomobil satışlarının düşmesine neden oldu.



