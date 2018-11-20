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  3. 20 Kasım 2018 18:56

Hangi otomobil markası ne kadar satıldı ? İşte detaylar

Daralan otomobil pazarı ÖTV indirimiyle rahatladı. Peki hangi otomobil markaları ne kadar araç sattı ?

Hangi otomobil markası ne kadar satıldı ? İşte detaylar

Ekim ayında iyiden iyiye daralan otomobil pazarı, ÖTV indirimiyle rahat bir nefes aldı. Peki geçtiğimiz ay en çok satan otomobil markaları hangileri oldu. İşte detaylar. Ağustos ayından bu yana otomobil sektöründe kritik bir daralma söz konusu. Sıfır otomobil fiyatlarının artan döviz kuruyla paralel olarak yükselmesi, insanların alım gücünü olumsuz anlamda etkiledi. Dolayısıyla bu durum otomobil satışlarının düşmesine neden oldu.

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Hangi otomobil markası ne kadar satıldı ? İşte detaylar

Kasım ayının başında gelen ÖTV indirimiyle otomobil sektörü rahat bir nefes aldı. Zira geçtiğimiz Ekim ayında sektördeki daralma maksimum seviyeye ulaşmıştı. Peki geçtiğimiz ay en çok otomobil satan marka hangisi oldu?

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Hangi otomobil markası ne kadar satıldı ? İşte detaylar

Bu yazımızda en çok satan otomobil markalarını sizlerle paylaşacağız. Hemen baştan belirtelim. Bahse konu rakamlar ODD’den alınmış olup, resmi rakamlardır.

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Hangi otomobil markası ne kadar satıldı ? İşte detaylar

Oluşturduğumuz listede bulunan adet sayıları sadece otomobil sınıfındaki araçları içermektedir. Yani bu listede belirtilen sayılar içerisinde hafif ticari ya da ticari araçlar dahil edilmemiştir.

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