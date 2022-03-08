Hem ''şehir içi''nin hem de ''şehir dışı''nın yeni elektriklisi: Honda HRV e:HEV hibrit

Hatta, otomobilin 4 bin 340 mm'lik uzunluğu, bin 170 mm'lik genişliği, bin 582 mm'lik yüksekliği göz önüne alındığında, tasarımı ve hibrit motoru haricinde ölçüleri ile de doğrudan Toyota C-HR'ı kendine rakip olarak belirlediği söylenebilir.