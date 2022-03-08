Hem ''şehir içi''nin hem de ''şehir dışı''nın yeni elektriklisi: Honda HRV e:HEV hibrit
Honda, e:HEV hibrit teknolojisine sahip üçüncü nesil HR-V modelini Türkiye pazarına sundu.
Honda, elektrifikasyon stratejisi kapsamında hibrit ürün gamını genişletti. Japon markanın e:HEV logosu taşıyan yeni modeli HR-V, üçüncü jenerasyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu.
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Honda’nın ilk olarak 1998 yılında satışa sunduğu kompakt SUV modeli HR-V'nin üçüncü jenerasyonu, Japon markanın e:HEV logosu taşıyan 3’üncü modeli olarak yollara çıkıyor.
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Yenilenen HR-V'nin, öncüsüne kıyasla coupe SUV esintilerine sahip bir modele dönüştüğü görülüyor.
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Hatta, otomobilin 4 bin 340 mm'lik uzunluğu, bin 170 mm'lik genişliği, bin 582 mm'lik yüksekliği göz önüne alındığında, tasarımı ve hibrit motoru haricinde ölçüleri ile de doğrudan Toyota C-HR'ı kendine rakip olarak belirlediği söylenebilir.
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