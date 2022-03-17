Hem ucuz, hem küçük, hem de %100 elektrikli! Ticari olarak çok sevildi bireysel satışı da başlıyor

Ami’ye çok yüksek bir talep olduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yüzde yüz elektrikli mobilite çözümümüz Ami’ye kurumsal satış tarafında çok yüksek bir talep var ve bu talebi karşılamak için KOBİ satışlarımız devam ediyor. Kişiselleştirilebilen yapısı ve modern tasarımı ile dikkatleri üzerine toplayan özgün modelimize, bireysel müşterilerimizden de çok yüksek bir talep geliyor. Şimdiden 100’lerce bireysel müşteri sipariş isteği birikmiş durumda. İstediğimiz adetleri alarak pazara giriş yapmak ve her zaman ön planda tuttuğumuz müşteri memnuniyetini en üst seviyede sunmak için, Ami’yi yaz döneminde Türkiye’de perakende tüketicinin alımına açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.