Hem ucuz, hem küçük, hem de %100 elektrikli! Ticari olarak çok sevildi bireysel satışı da başlıyor
Dünya çapında mobilite dünyasına kendine özgü tarzı ve çevreci yapısıyla özgün bir giriş yapan %100 elektrikli Citroën Ami'nin Türkiye'deki ticari satışlarından sonra bireysel satışları için de tarih açıklandı.
. Geçtiğimiz yıldan bu yana kurumsal şirketlere satışı gerçekleşen ve yoğun ilgi gören Ami, perakende müşterisi ile de buluşmaya hazırlanıyor.
Online olarak satışa çıkacak ve Citroën showroom’larında da test edilebilecek olan Ami, satın alan müşterilerin evlerine teslim edilecek.
Ami’ye çok yüksek bir talep olduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yüzde yüz elektrikli mobilite çözümümüz Ami’ye kurumsal satış tarafında çok yüksek bir talep var ve bu talebi karşılamak için KOBİ satışlarımız devam ediyor. Kişiselleştirilebilen yapısı ve modern tasarımı ile dikkatleri üzerine toplayan özgün modelimize, bireysel müşterilerimizden de çok yüksek bir talep geliyor. Şimdiden 100’lerce bireysel müşteri sipariş isteği birikmiş durumda. İstediğimiz adetleri alarak pazara giriş yapmak ve her zaman ön planda tuttuğumuz müşteri memnuniyetini en üst seviyede sunmak için, Ami’yi yaz döneminde Türkiye’de perakende tüketicinin alımına açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve bu süre içerisinde ikonik bir marka haline gelen Citroën, herkes için ulaşım anlayışına çözüm üretme ilkesiyle yenilikleri ortaya koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye yollarına kurumsal müşteriler ve filo teslimatlarıyla çıkan yenilikçi elektrikli mobilite çözümü Citroën Ami – 100% ëlectric, yaz döneminden itibaren perakende tüketicinin alımına sunulacak.