Hepsi birer efsane! İşte 2022'de satılan en pahalı otomobiller

7 - 1937 MERCEDES-BENZ 540K SPECIAL ROADSTER

Yine Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkan araç 10 milyon 182 bin dolara satıldı.

Hayatta kalan 3 Roadster'dan biri olan model döneminde Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah'a teslim edilmiş.

Yaklaşık 21 bin kilometrede olan aracın şimdiye kadar 5 sahibi oldu.