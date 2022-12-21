Hepsi birer efsane! İşte 2022'de satılan en pahalı otomobiller
Otomobil dünyasında klasik ve özel modeller dudak uçuklatan rakamlara alıcı buluyor. İşte 2022 yılında satılan en pahalı 10 otomobil...
10 - 1958 MASERATI 450S FANTUZZI
Üretilen 10 örnekten 9'uncusu olan model müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmada 9 milyon 250 bin dolara satıldı.
Döneminde birçok yarışta başarı elde eden aracın V8 motoru 1990'larda geçirdiği restorasyon sonrası hala yerinde.
9 - 1960 FERRARI 250 GT SWB COUPE
Gooding & Co’s tarafından satışa çıkarılan model 9 milyon 440 bin dolara alıcı buldu.
8 - 1924 HISPANO SUIZA H6C TORPEDO ROADSTER
Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılan bu özel Hispano-Suiza hafi ahşap bir kaportaya sahip.
Dönemidne birçok yarışa katılan bu model 9 milyon 503 bin dolardan alıcı buldu.
7 - 1937 MERCEDES-BENZ 540K SPECIAL ROADSTER
Yine Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkan araç 10 milyon 182 bin dolara satıldı.
Hayatta kalan 3 Roadster'dan biri olan model döneminde Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah'a teslim edilmiş.
Yaklaşık 21 bin kilometrede olan aracın şimdiye kadar 5 sahibi oldu.