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Hepsi birer efsane! İşte 2022'de satılan en pahalı otomobiller

Otomobil dünyasında klasik ve özel modeller dudak uçuklatan rakamlara alıcı buluyor. İşte 2022 yılında satılan en pahalı 10 otomobil...

Hepsi birer efsane! İşte 2022'de satılan en pahalı otomobiller - Resim: 1

10 - 1958 MASERATI 450S FANTUZZI

Üretilen 10 örnekten 9'uncusu olan model müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmada 9 milyon 250 bin dolara satıldı. 

Döneminde birçok yarışta başarı elde eden aracın V8 motoru 1990'larda geçirdiği restorasyon sonrası hala yerinde.

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Hepsi birer efsane! İşte 2022'de satılan en pahalı otomobiller - Resim: 2

9 - 1960 FERRARI 250 GT SWB COUPE

Gooding & Co’s tarafından satışa çıkarılan model 9 milyon 440 bin dolara alıcı buldu.

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Hepsi birer efsane! İşte 2022'de satılan en pahalı otomobiller - Resim: 3

8 - 1924 HISPANO SUIZA H6C TORPEDO ROADSTER

Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılan bu özel Hispano-Suiza hafi ahşap bir kaportaya sahip. 

Dönemidne birçok yarışa katılan bu model 9 milyon 503 bin dolardan alıcı buldu. 

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Hepsi birer efsane! İşte 2022'de satılan en pahalı otomobiller - Resim: 4

7 - 1937 MERCEDES-BENZ 540K SPECIAL ROADSTER

Yine Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkan araç 10 milyon 182 bin dolara satıldı. 

Hayatta kalan 3 Roadster'dan biri olan model döneminde Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah'a teslim edilmiş. 

Yaklaşık 21 bin kilometrede olan aracın şimdiye kadar 5 sahibi oldu. 

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