Her biri servet değerinde... İşte dünyanın en pahalı arabaları
Lüks araç tutkunları dünyanın en pahalı otomobillerini merak ediyor. İşte her biri servet değerinde olan dünyanın en pahalı arabaları...
Otomobiller, birçok insan için fantastik birer tutku haline gelmiştir.
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Lüks araçlara olan merak, beraberinde fiyatlarla ilgili araştırmaları da ortaya çıkarmıştır.
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Bu listede, otomobil tutkunları için dünyanın en pahalı araçları yer alıyor...
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Rolls-Royce Phantom Serenity: 1.1 Milyon Dolar
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