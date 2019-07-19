  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Temmuz 2019 10:35

Herkes bu otomobilin peşinde koşuyor

Otomotiv dünyası tarihinin en büyük değişikliklerinden bazılarıyla karşı karşıya... Öngörülebilir gelecekte, çoğu otomobil ya tamamen elektrikli ya da tamamen yeni teknolojiler otomobilin değişimine sebep olacak. İşte daha önceden g

Herkes bu otomobilin peşinde koşuyor

Geçmişten günümüze en vizyoner yenilikçi ve tarihinin ilerisinde olan otomobilleri CNN International sıraladı. İşte daha önceden görmediğiniz özellikleriyle sizi şaşkına çevirecek o otomobiller...

1/ 27
Herkes bu otomobilin peşinde koşuyor

Buick Y-Job Y-job ilk konsept araç olarak kabul ediliyor. Araç, 1993'ten beri General Motors Tasarım Merkezi'ndeki Henry Ford Müzesi'nde sergileniyor.

2/ 27
Herkes bu otomobilin peşinde koşuyor

Buick Y-Job Y-job ilk konsept araç olarak kabul ediliyor. Araç, 1993'ten beri General Motors Tasarım Merkezi'ndeki Henry Ford Müzesi'nde sergileniyor.

3/ 27
Herkes bu otomobilin peşinde koşuyor

- kapaklı farlar - elektrikli açılabilen camlar - elektrikli açılabilen tavan

4/ 27
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM