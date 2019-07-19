Herkes bu otomobilin peşinde koşuyor
Otomotiv dünyası tarihinin en büyük değişikliklerinden bazılarıyla karşı karşıya... Öngörülebilir gelecekte, çoğu otomobil ya tamamen elektrikli ya da tamamen yeni teknolojiler otomobilin değişimine sebep olacak. İşte daha önceden g
Geçmişten günümüze en vizyoner yenilikçi ve tarihinin ilerisinde olan otomobilleri CNN International sıraladı. İşte daha önceden görmediğiniz özellikleriyle sizi şaşkına çevirecek o otomobiller...
Buick Y-Job Y-job ilk konsept araç olarak kabul ediliyor. Araç, 1993'ten beri General Motors Tasarım Merkezi'ndeki Henry Ford Müzesi'nde sergileniyor.
Buick Y-Job Y-job ilk konsept araç olarak kabul ediliyor. Araç, 1993'ten beri General Motors Tasarım Merkezi'ndeki Henry Ford Müzesi'nde sergileniyor.