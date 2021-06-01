Hidrojen yakıtı ile çalışan otomobil Aurus ortaya çıktı
Rusya’da hidrojen yakıtı ile çalışan Aurus marka otomobilin geliştirildiği, bunun premium sınıfında hidrojen motorlu örneği bulunan tek otomobil olduğu bildirildi.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Aurus Senat’ın üretim bandının açılışında Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Merkez Enstitüsü’nün (NAMI) hidrojen yakıtı ile çalışan Aurus marka otomobil ürettiğini, bunun premium sınıfında hidrojen motorlu örneği bulunan tek otomobil olduğunu belirtti.
Manturov, yaptığı açıklamada "Günümüzde Aurus, kendi sınıfında geliştirilmiş hidrojen yakıtlı laboratuvar örneği olan dünyanın tek otomobili, bunu söz sanatı olarak söylemiyorum" diye konuştu.
Rus premium sınıfı otomobil Aurus Senat'ın seri üretimi bugün Tataristan’ın Yelabuga kentindeki fabrikada başladı. Açılış törenine Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Tataristan lideri Rustem Minnihanov hazır bulundu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise video konferans yoluyla katıldı. Tesisin üretim kapasitesi yılda 5 bin adete kadar araç üretecek şekilde tasarlandı.
Daha önce Aurus şirketinden yapılan açıklamada Aurus Senat’ın temel konfigürasyonunun fiyatı 18 milyon ruble (2.1 milyon TL) olacak.