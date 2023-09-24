Honda'nın yeni hibrit SUV'u ZR-V Türkiye'de
Hibrit ürün gamını genişleten Honda'nın Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa sunduğu Honda ZR-V'nin tüm özellikleri deneyimli otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş'ın yorumlarıyla Haber3.com'da...
Hibrit ürün gamını genişleten Honda, model gamında HR-V’nin üzerinde konumlanan yeni hibrit SUV modeli ZR-V’yi Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa sundu. 2.0 litrelik verimli bir hibrit sisteme sahip olan Honda ZR-V'nin tüm özellikleri deneyimli otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş'ın yorumlarıyla Haber3.com'da...
Şık ve yalın bir tasarıma sahip olan, bunun yanında sportif detaylar da sunan ZR-V, fotoğraflarda göründüğünden daha büyük bir otomobil. Markanın diğer SUV modeli HR-V'den 228 mm daha uzun, 50 mm daha geniş ve 38 mm daha yüksek bir gövdeye sahip.
Ayrıca dingil mesafesinde de 47 mm’lik bir fark bulunuyor. ZR-V’nin kabini de boyutlarıyla doğru orantılı olarak geniş ve konforlu. Arka koltukta iyi bir diz mesafesi sunan otomobilin ön bölümünde de ferah bir ortam bulunuyor. Elektrikli bagaj kapağını standart olarak sunan ZR-V, zemin altı depolama alanıyla birlikte 380 litrelik hacim sunan bagajı ise segment ortalamasının biraz gerisinde kalıyor.
Kapı gövdesine monte edilen yan aynaları ve yüksek sürüş pozisyonuyla sorunsuz görüş açıları sunan ZR-V’nin kabini ergonomi ve malzeme kalitesi açısından da başarılı. İçerideki plastik kalitesi oldukça iyi, ayrıca en fazla temas edilen yüzeylerde yumuşak dokulu kaliteli materyaller kullanılmış. Standart olarak sunulan deri döşeme de kabindeki kalite hissiyatını oldukça yükseltiyor.