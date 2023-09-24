Honda'nın yeni hibrit SUV'u ZR-V Türkiye'de

Şık ve yalın bir tasarıma sahip olan, bunun yanında sportif detaylar da sunan ZR-V, fotoğraflarda göründüğünden daha büyük bir otomobil. Markanın diğer SUV modeli HR-V'den 228 mm daha uzun, 50 mm daha geniş ve 38 mm daha yüksek bir gövdeye sahip.