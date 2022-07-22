Honda'nın yeni ''yol canavarı'' yeni Civic TypeR ortaya çıktı
Honda'nın hot hatch efsanesi Civic Type R yeni neslinde de yüksek adrenalin vaat ediyor
Hem hot hatch meraklıları hem de Honda tutkunları tarafından dört gözle beklenen yeni Civic Type R gün ışığına çıktı.
Efsanevi Civic'in 50’nci yılının yanı sıra yüksek performanslı hatchback modeli Type R’ın da 25’inci yılını kutlayan Honda, yine yüksek adrenalin vaat eden çılgın performans otomobilini 2023 yılının başından itibaren Avrupa’da satışa sunacak.
Yeni nesil Civic Type R, Honda Type R tutkunları tarafından çok beğenilen beyaz renk dışında Ralli Kırmızısı, Yarış Mavisi, Kristal Siyah ve Sonik Gri renk seçenekleriyle yollara çıkacak.
Bugüne kadarki en heyecan verici sürüş deneyimini sunmak için geliştirilerek tasarlandığı açıklanan yeni Type R, Japonya'daki Suzuka Pisti'nde önden çekişli otomobiller tur rekorunu kırarak daha şimdiden yeni standartlar belirlemeyi başardı.