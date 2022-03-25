Huawei'nin elektrikli SUV'u yollara çıktı! En iddialı özelliği uzun menzili
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin ilk elektrikli otomobilinin teslimatı başladı. Çin'de 42 bin dolardan satışa sunulan SUV modelin özellikleri ise oldukça dikkat çekici.
Çinli teknoloji şirketi Huawei, bir süre önce ilk elektrikli SUV modelini tanıttı. AITO M5 adı verilen otomobilin teslimatları Mart ayı itibariyle başladı.
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Hibrit sisteme sahip olan otomobil menzil konusunda çok iddialı. AITO M5'in menzilinin Tesla Model Y'ye göre daha uzun olduğu ve daha fazla güç sunduğunu belirtiliyor.
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Otomobilin yüzde 20 dolu olan bataryası sadece 45 dakikada yüzde 80'e ulaşabiliyor.
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Araç, bataryanın bitmesi gibi durumlarda menzili uzatmak için fosil yakıt deposuna da sahip.
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