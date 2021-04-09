Hummer'ın yeni canavarı tanıtıldı! İşte EV SUV'un özellikleri
General Motors bünyesinde bulunan GMC markasının modeli olarak yeniden yollara çıkmaya hazırlanan Hummer'ın ilk aracı, Ekim 2020'de tanıtılan GMC Hummer EV isimli pikap olmuştu. Pikabın ardından tanıtılan GMC Hummer EV SUV modeli görücüye çıktı.
Yüzde 100, yani tam elektrikli olan bu aracın 2023'te üretilmeye başlaması planlanıyor.
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Sürüş özellikleriyle, arazi yeteneği, performansı ve donanım özellikleriyle oldukça iddialı olan Hummer EV SUV'un uzunluğu 4999 mm ve dingil mesafesi 3218 mm. Bagajın koltuklar yatırıldığında 2316 litreye varan hacim sunduğu belirtiliyor.
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Bu aracın iç mekanında bulunan 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 13,4 inçlik multimedya ekranı öne çıkarken dikey ızgaralar, kontrol düğmeleri ve küçük vites kolu da diğer detaylar arasında yer alıyor.
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20 modüllü çift paketli ultium bataryalara sahip olan Hummer EV SUV'da 2 ve 3 elektrikli motoru olan, 5 farklı seçenek yer alıyor.
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