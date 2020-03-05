Hurda aracı baştan yarattı

Araç sahibinin 3 yıl önce vefat etmesi üzerine oğluyla iletişime geçen Albayrak, araca talip olduğunu dile getirdi.Ailenin de onayıyla aracı satın alan Albayrak, ABD ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla aracını 28 ayda bakım ve onarımdan geçirerek çalışır hale getirdi.

