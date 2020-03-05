Hurda aracı baştan yarattı
Yıllar önce arkadaşına sattığı arabayı geri alan Kemal Albayrak, nadir bulanan hurda aracı adeta baştan yarattı. ABD menşeli araç görenlerin ilgisini çekiyor.
Zonguldak'ta yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) emeklisi Kemal Albayrak, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla yenilediği 1971 model klasik arazi aracını yeniden yollarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.
TTK'nin 1972 yılında aldığı 14 Chevrolet Suburban araçtan tek kalanı 23 yıl önce girdiği ihalede satın alan Albayrak, aracı yaklaşık 6 ay kullandı.Albayrak, emekli olduktan sonra arkadaşının ısrarı üzerine aracını ona sattı.
Araç sahibinin 3 yıl önce vefat etmesi üzerine oğluyla iletişime geçen Albayrak, araca talip olduğunu dile getirdi.Ailenin de onayıyla aracı satın alan Albayrak, ABD ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla aracını 28 ayda bakım ve onarımdan geçirerek çalışır hale getirdi.