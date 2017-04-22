Hurda cipe 30 bin lira harcayarak bu hale getirdi!

Topçu "Nerden bakarsanız 2-3 bin cıvatası elimizden geçti arabanın. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Motorundan şasesine kadar en ufak ayrıntısına kadar yaptık arabayı. Hayalimden daha da fazlası oldu. Zonguldak sanayisinde bütün ustaların yardımları oldu. Sabahtan akşama kadar çalıştığımız zamanlarda, başka ustalar da hem izlemek hem de akıl vermek amaçlı yanımıza geliyordu" dedi.





