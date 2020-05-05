Hurda ciplerin inanılmaz değişimi
Büyük Sanayi sitesinde 1980 yılından bu zamana kadar sanayide oğlu Yücel Eyier ile birlikte oto tamir servisi işleten Hacı Eyier, eski model cipleri revize ve modifiye ederek piyasaya sunuyor.
Büyük Sanayi sitesinde 1980 yılından bu zamana kadar sanayide oğlu Yücel Eyier ile birlikte oto tamir servisi işleten Hacı Eyier, eski model cipleri revize ve modifiye ederek piyasaya sunuyor.
2. Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından üretilen ve çeşitli cephelerde kullanılan Willys Jeepler, CJ 5, 6 ve 8'ler Fatsa'da yeniden hayat buluyor.
Üretimine 1946'da başlanan ve 1984'e kadar çeşitli modellerde üretilen cipler, bugün özellikle turizm bölgelerinde düzenlenen safari ve dağcılık etkinliklerinde kullanılıyor.