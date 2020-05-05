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  3. 05 Mayıs 2020 00:11

Hurda ciplerin inanılmaz değişimi

Büyük Sanayi sitesinde 1980 yılından bu zamana kadar sanayide oğlu Yücel Eyier ile birlikte oto tamir servisi işleten Hacı Eyier, eski model cipleri revize ve modifiye ederek piyasaya sunuyor.

Hurda ciplerin inanılmaz değişimi

Büyük Sanayi sitesinde 1980 yılından bu zamana kadar sanayide oğlu Yücel Eyier ile birlikte oto tamir servisi işleten Hacı Eyier, eski model cipleri revize ve modifiye ederek piyasaya sunuyor.

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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi

2. Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından üretilen ve çeşitli cephelerde kullanılan Willys Jeepler, CJ 5, 6 ve 8'ler Fatsa'da yeniden hayat buluyor.

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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi

Üretimine 1946'da başlanan ve 1984'e kadar çeşitli modellerde üretilen cipler, bugün özellikle turizm bölgelerinde düzenlenen safari ve dağcılık etkinliklerinde kullanılıyor.

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Hurda ciplerin inanılmaz değişimi

Fatsa'da oto tamir servisini çalıştıran 56 yaşındaki Hacı Eyier, cipleri revize ve modifiye ederek piyasaya sürüyor.

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