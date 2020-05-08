Hurda malzemelerle kendi aracını yaptı

Eskiden faytonculuk yaptığını söyleyen Rahmi Çetinkaya, aracın kabin ve kasa tasarımının kendisine ait olduğunu dile getirerek, "Başkalarının kapısında çalışmaktansa kendi yapmış olduğum aracımla kendi ekmeğimi kimseye minnet etmeden kazanıyorum. Bu aracı kendi çabalarımla bu hale getirdim. Araçta iki adet motor bulunmakta, arka kasadaki pancar motoru, araç motoru ise lombardin marka 13 beygir ve 4 ileri 1 geri vites, yakıt türü ise dizel olan motordur..."