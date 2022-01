Hurda Murat 124'ü baştan aşağı yenilediler! ''100 bin lira veren oldu satmadık''

"Her yerde ilgi odağı oldu aracımız"

Aracı görenlerin yanına geldiklerini ve sürekli araç hakkında bilgi almak istediğin söyleyen kaporta ustası Doğan Karagöz ise 2 seneden fazla bir zamandır aracın restorasyonuyla uğraştıklarını, aracın gittiği her yerde ilgi odağı olduğunu belirtti. Karagöz, "Otomobili bu hale getirmek 2 seneden fazla zamanımızı aldı. Hurdalıktan aldığımız aracı ele emeği ile bu hale getirdik. Daha sonra evraklarını tamamladık ve muayeneye götürdük. Muayene istasyonundan içeri girdiğimizde adeta ortalık karıştı ve herkes arabaya doğru koşturdu. Gittiği her yerde ilgi odağı oldu aracımız. Bizim dededen beri mesleğimiz kaportacılık olduğu için restorasyonu ile ben ilgilendim. 1975 model olan aracımıza 130 bin lira gibi bir fiyat biçtik. Tepki gösterenler de oldu elbette ama sonuçta 2 seneden fazla bu araç için emek verdik, atıl durumda olan otomobili bu hale getirdik ve el emeği göz nurumuz oldu" sözlerine yer verdi.