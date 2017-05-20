Hurda parçalardan mini "Otomobil" yaptılar

Avara, Türkiye'nin yerli otomobil üretme hedefine gelecekte katkı sağlamayı hedeflediklerini aktararak "Okula başladığımda otomobil yapma hevesim vardı. İnternette yaptığım araştırma sonrası nasıl yapıldığını anlatan bilgileri çıkardım. Videosunu izledim. Sınıf arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle konuyu paylaştım. Yardımcı oldular. Sınıf arkadaşlarımla okuldaki hurdaya atılan metal parçalar ve atık sac, boru ve profil demir gibi malzemeleri biriktirdik. Tamirci esnafından da kullanmadıkları araç lastiği, direksiyon ve lambalarını aldık." diye konuştu.

