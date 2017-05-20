Hurda parçalardan mini "Otomobil" yaptılar
Hurdaya atılan eski metal, sac, boru ve profilleri toplayan 3 genç, 2 aylık bir çalışma sonucu, motosiklet motoru takarak mini "otomobil" üretti.
Araca isimlerinin ilk harfleri olan "Mufermu" adını veren öğrenciler, araçlarını daha da geliştirmek için destek bekliyor.
Öğrencilerden Avara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları proje doğrultusunda çevrelerindeki atık malzemeleri topladıklarını, iki aylık çalışma sonucu otomobil ürettiklerini söyledi.
Okulun motor bölümü atölyesindeki aletlerden faydalandıklarını anlatan Avara, otomobilin arkasındaki taşıma aparatı sayesinde yük de taşıyabildiğini dile getirdi.
Avara, Türkiye'nin yerli otomobil üretme hedefine gelecekte katkı sağlamayı hedeflediklerini aktararak "Okula başladığımda otomobil yapma hevesim vardı. İnternette yaptığım araştırma sonrası nasıl yapıldığını anlatan bilgileri çıkardım. Videosunu izledim. Sınıf arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle konuyu paylaştım. Yardımcı oldular. Sınıf arkadaşlarımla okuldaki hurdaya atılan metal parçalar ve atık sac, boru ve profil demir gibi malzemeleri biriktirdik. Tamirci esnafından da kullanmadıkları araç lastiği, direksiyon ve lambalarını aldık." diye konuştu.