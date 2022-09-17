Hyundai elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de!
Hyundai’nin 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk seri üretim modeli PONY’den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, Türkiye’de mobiliteye bambaşka bir soluk getiriyor.
Hyundai’nin 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk seri üretim modeli PONY’den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, Türkiye’de mobiliteye bambaşka bir soluk getiriyor. Geliştirdiği teknolojiler ve Ar-Ge alanındaki ciddi yatırımlarıyla otomotiv dünyasının öncülerinden biri olan Hyundai, BEV modellerde de farkındalık yaratarak performansı, ekonomiyi ve üst düzey konforu bir arada sunuyor.
Satışa sundukları yeni modelle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Hyundai olarak ‘’Progress for Humanity’’ yani ‘’İnsanlık için İlerleme’’ mottosu ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak mobilite çözümler üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. IONIQ 5 modelimizle birlikte Türkiye’de kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak ve üst düzey bir mobilite deneyimi sunmak istiyoruz. IONIQ 5 elektrikli modeller arasında sınırları zorlayacak ve kullanıcıların bir otomobilden çok daha fazla keyif almasını sağlayacak. Spor otomobilleri aratmayan performans, geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak hazırlanmış bir iç mekan ve 430 km menzil ile son yılların en şık ve en kullanışlı modellerinden biri olmaya aday. IONIQ 5 ile oyunun kurallarını değiştiren yeni bir mobilite deneyimi yaratmak için yola çıktık. Hedefimiz; dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli otomobiller alanında öncü olmak ve günlük hayatımızı daha da keyifli hale getirmek” dedi.
IONIQ 5, Hyundai’nin TUCSON’dan sonra ülkemizde satışa sunduğu ikinci C-SUV model. Sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten IONIQ markası altında satışa sunulan teknolojik otomobil, Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor. Sadece BEV araçlar için özel olarak inşa edilen bu platform, uzatılmış bir dingil mesafesi üzerinde şekillendirilebilir benzersiz oranlara sahip. Bu haliyle gerek oturma alanı gerekse bataryaların yerleşimi açısından öne çıkan platform sayesinde birden fazla segmentte model üretilebiliyor. Sedanlardan en büyük SUV modellere kadar, çeşitli boyutlarda model geliştirilmesine izin veren platform, tabanın düz olarak üretilmesine de olanak sağlıyor. Bu sayede şaft tüneli kaldırılarak iç mekanda evlerin salonuna benzeyen oldukça geniş bir iç hacim elde ediliyor. Bu platform sayesinde aracın bataryası da optimum bir şekilde aracın tam orta alt tabanına yerleştiriliyor. Böylece hem iç mekan genişliği hem de sürüş performansı ve yol tutuşu da bir o kadar üst seviyelere çıkıyor. Ultra hızlı şarj ve araç içi güç kaynağı (V2L) sahip olan IONIQ 5, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Son bir yıl içerisinde 100’den fazla ödül alarak adından sıkça söz ettiren IONIQ 5’in şık tasarımı, geçmiş ile gelecek arasında müthiş bir bağ kuruyor. Geleneksel çizgiler yerine son derece modern bir tasarım felsefesi ile hazırlanan otomobil, zamansız tasarımın yeniden tanımlanması olarak yorumlanıyor.