Hyundai elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de!

Satışa sundukları yeni modelle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Hyundai olarak ‘’Progress for Humanity’’ yani ‘’İnsanlık için İlerleme’’ mottosu ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak mobilite çözümler üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. IONIQ 5 modelimizle birlikte Türkiye’de kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak ve üst düzey bir mobilite deneyimi sunmak istiyoruz. IONIQ 5 elektrikli modeller arasında sınırları zorlayacak ve kullanıcıların bir otomobilden çok daha fazla keyif almasını sağlayacak. Spor otomobilleri aratmayan performans, geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak hazırlanmış bir iç mekan ve 430 km menzil ile son yılların en şık ve en kullanışlı modellerinden biri olmaya aday. IONIQ 5 ile oyunun kurallarını değiştiren yeni bir mobilite deneyimi yaratmak için yola çıktık. Hedefimiz; dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli otomobiller alanında öncü olmak ve günlük hayatımızı daha da keyifli hale getirmek” dedi.