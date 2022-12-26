Hyundai en sevilen elektrikli SUV'u yeniledi
Hyundai, yeni KONA'nın ilk görsellerini ve yeni modelin boyutlarıyla ilgili önemli detayları paylaştı
Hyundai, B-SUV segmentindeki modeli KONA’nın yeni neslinden ilk görselleri ve bazı bilgileri paylaştı. Tamamen elektrikli bir model baz alınarak geliştirilen yeni KONA, markanın STARIA modelinden izler taşıyan fütüristik tasarımıyla dikkat çekiyor.
Tamamen elektrikli (BEV) başta olmak üzere, hibrit (HEV) ve içten yanmalı motora sahip versiyonlarıyla tanıtılan KONA, ayrıca daha fazla sportiflik isteyenler için N Line versiyonunu sunmaya da devam ediyor. KONA N ise henüz duyurulmadı.
Selefinden 150 mm daha uzun ve 25 mm daha geniş bir gövdeye sahip olan yeni KONA, 4355 mm'lik uzunluğuyla adeta B-SUV segmentinin sınırlarını aşıyor.
60 mm daha uzun bir dingil mesafesi sunan KONA'nın tamamen yenilenen kabini sürücü odaklı bir tasarıma sahip. 12,3 inçlik çift geniş ekranlar ve kayan kokpit tasarımı sayesinde teknolojik bir ambiyans yakalanmış.